Arriva l'auto Lego più veloce di sempre: ecco la Koenigsegg Sadair's Spear da 111 km/h

La Koenigsegg Sadair's Spear a grandezza naturale e guidabile, realizzata con mattoncini LEGO Technic, è composta da 327.906 elementi LEGO, pesa circa 1.800 kg, di cui 400 kg sono costituiti da elementi LEGO, e ha richiesto oltre 9.400 ore di sviluppo e costruzione. I suoi intricati dettagli includono una carrozzeria leggera, interamente realizzata con elementi LEGO Technic, la modalità "Ghost Mode", ovvero una spettacolare sequenza di apertura, e persino la caratteristica chiave Koenigsegg, il tutto accuratamente integrato per replicare la funzionalità della sua controparte reale.