Arriva l'auto Lego più veloce di sempre: ecco la Koenigsegg Sadair's Spear da 111 km/h

Il Gruppo LEGO e Koenigsegg, due marchi all'avanguardia in termini di creatività e ingegneria, svelano una collaborazione basata su ambizione, precisione e innovazione condivise.
La partnership dà vita all'ultima arrivata della serie LEGO Technic Ultimate Car Concept: la LEGO Technic Hypercar Koenigsegg Sadair's Spear in uscita a luglio. Per spingere la sfida ancora oltre, il Gruppo LEGO e Koenigsegg hanno portato la LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear a grandezza naturale nella tenuta di Goodwood per affrontare la leggendaria salita. Il modello è stato guidato da Markus Lundh, collaudatore Koenigsegg, che ha stabilito il record di salita con la Sadair's Spear nel 2025 durante il Goodwood Festival of Speed.
Affrontando la famigerata salita in retromarcia, il modello è riuscito a raggiungere i 111 km/h, stabilendo il record come auto LEGO più veloce mai creata dal Gruppo LEGO. Questo traguardo segna il lancio del nuovo set LEGO Technic Hypercar Koenigsegg Sadair's Spear e sancisce una nuova categoria di record nella storia di Goodwood: quello di velocità delle auto LEGO.
La Koenigsegg Sadair's Spear a grandezza naturale e guidabile, realizzata con mattoncini LEGO Technic, è composta da 327.906 elementi LEGO, pesa circa 1.800 kg, di cui 400 kg sono costituiti da elementi LEGO, e ha richiesto oltre 9.400 ore di sviluppo e costruzione. I suoi intricati dettagli includono una carrozzeria leggera, interamente realizzata con elementi LEGO Technic, la modalità "Ghost Mode", ovvero una spettacolare sequenza di apertura, e persino la caratteristica chiave Koenigsegg, il tutto accuratamente integrato per replicare la funzionalità della sua controparte reale.
Christian von Koenigsegg, CEO di Koenigsegg, ha dichiarato: “Innovazione e prestazioni estreme sono al centro di tutto ciò che facciamo. Vedere la Lancia di Sadair ricreata non solo come un modello LEGO Technic in scala 1:8 estremamente dettagliato, ma anche come un veicolo a grandezza naturale e guidabile, è davvero straordinario. La nostra partnership con il Gruppo LEGO dimostra come una passione condivisa per l'ingegneria e la creatività possa portare a qualcosa di eccezionale”.
Markus Lundh, collaudatore di Koenigsegg, ha affermato: “Avere la possibilità di mettermi al volante di questa riproduzione LEGO Technic a grandezza naturale è stato un privilegio incredibile. Mi è sembrato davvero di guidare una vera Koenigsegg, riportandomi alla mente il record di velocità stabilito a Goodwood nel luglio 2025 con la Lancia di Sadair. È stato fantastico stabilire un altro record su questo circuito iconico: una vera testimonianza del livello di ingegneria raggiunto dal team LEGO Technic”.
La nuova LEGO Technic Hypercar Koenigsegg Sadair’s Spear è il sesto modello della serie LEGO Technic Ultimate Car Concept. È composta da 4.104 elementi LEGO e promette agli appassionati un'esperienza di costruzione stimolante e gratificante.
Il set include:
Un autentico motore a pistoni V8.
Un cambio a 9 marce funzionante.
Un'esclusiva sospensione anteriore e posteriore Triplex.
Un nuovo disco indicatore di marcia rotante, che mostra visivamente la marcia inserita.
L'innovazione più importante è la funzione "Ghost Mode" funzionante. Con un singolo movimento, solleva il portellone posteriore, ruota le caratteristiche portiere a diedro sincronizzate e apre il cofano anteriore, ripiega gli specchietti retrovisori, replicando la funzionalità della megacar reale.
Sviluppato in stretta collaborazione tra il team di progettazione LEGO Technic e Koenigsegg, il modello cattura la precisione ingegneristica e le prestazioni che definiscono la Lancia di Sadair. Ulteriori elementi funzionali includono uno sterzo funzionante e un tetto rimovibile, che migliorano le possibilità di esposizione e di gioco interattivo. Il motore a pistoni V8 è incluso come parte del sistema di trasmissione del modello, continuando la tradizione LEGO Technic di simulazione realistica del motore.
Kasper Rene Hansen, Senior Model Designer del Gruppo LEGO, ha dichiarato: "La nostra ambizione era quella di creare la costruzione LEGO Technic più avanzata che avessimo mai prodotto. Incorporare caratteristiche come una modalità Fantasma funzionante, un cambio sequenziale a 9 velocità e l'esclusivo sistema di sospensioni Triplex - tutte novità assolute per un modello Technic Ultimate - ha spinto i limiti un mondo di possibilità. Speriamo che questa novità catturi lo spirito e la sofisticazione tecnica della Koenigsegg Sadair's Spear, offrendo al contempo un'esperienza appagante ai costruttori. Questo set incarna davvero la filosofia di LEGO Technic: "Costruisci per davvero!".
Il set LEGO Technic Hypercar Koenigsegg Sadair’s Spear (42232) sarà disponibile in anteprima per gli iscritti a LEGO Insiders a partire dal 1° luglio 2026 e per tutti dal 4 luglio, al prezzo di 449,99 €. Scopri di più e acquista su LEGO.com/Koenigsegg o visita il LEGO Store più vicino.
Chi acquisterà il nuovo set tra il 1° e il 6 luglio 2026 riceverà in omaggio il volante LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear (40894). Disponibile fino ad esaurimento scorte. Si applicano termini e condizioni.
Dettagli prodotto:
LEGO Technic Hypercar Koenigsegg Sadair’s Spear
Codice prodotto: 42232
Età: 18+
Pezzi: 4.104
Prezzo: 449,99 €
Dimensioni: altezza 15 cm, lunghezza 59 cm, profondità 28 cm
Dettagli omaggio con l'acquisto:
LEGO Technic Volante della Koenigsegg Sadair's Spear
Codice prodotto: 40894
Età: 18+
Pezzi: 228
Date: 1-6 luglio 2026 fino ad esaurimento scorte
Acquistando il nuovo set LEGO Technic Hypercar Koenigsegg Sadair’s Spear (42232), riceverete in omaggio il set LEGO® Technic™ Volante della Koenigsegg Sadair’s Spear (40894). Fino ad esaurimento scorte. Si applicano termini e condizioni.
Costruisci una versione LEGO Technic del volante Koenigsegg Sadair’s Spear (40894) con questo kit di costruzione ingegneristica per adulti. Scopri come il tachimetro rimane in posizione orizzontale quando giri il volante, proprio come in una vera auto. Prova il cambio a pedale e osserva l'indicatore di marcia cambiare. Usa la piastrella stampata per aggiungere il logo distintivo al centro del volante.