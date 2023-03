Quando la Formula 1 non basta: Kimi&Jenson, duello al sole del teaxs nella NASCAR

Tre gare stradali nel mini-programma NASCAR del campione del mondo di quattordici anni fa

© Getty Images Non era mai successo prima, sta per diventare realtà: due campioni del mondo di Formula Uno al via della stessa gara della NASCAR Cup Series. Accadrà domenica 26 marzo al Circuit Of The Americas di Austin, dove Jenson Button e Kimi Raikkonen - a sette anni di distanza dalle loro ultime sfide nel Mondiale (Button nel 2017 era rientarto solo per sostituire a Montecarlo Alonso impegnato a Indianapolis) - torneranno ad incrociare le traiettorie ma questa volta nel campionato più popolare negli USA. E se per Iceman si tratta dell'unica wild card 2023 (dopo l'esordio l'anno scorso a Watkins Glen), per il campione del mondo del 2009 si tratta dell'esordio assoluto nella serie ma ache del primo di ben tre appuntamenti di un mini-programma su altrettanti circuiti stradali visitati dalla disciplina che è largamente incentrata sugli speedway ovali ma al tempo stesso si sta molto progressivamente aprendo ad un range di layout più ampio.

© Getty Images

L'ex ferrarista campione del mondo nel 2017 ed il suo... pari grado inglese che nel 2009 ha massimizzato l'unica stagione di gare della Brawn GP per battere il compagno di sqiuadra Rubens Barrichello e aggiudicarsi il titolo guideranno due auto diverse: Chevrolet Camaro per Raikkonen, Ford Mustang per Button. Trackhouse Racing per Kimi, Rick Ware Racing Garage 56 (con supporto Stewart-Haas Racing) per Jenson che oggi vive negli USA e che alla fine di gennaio aveva affrontato un test conoscitivo al volante di una Camaro a Daytona sotto la guida di tutor qualificati, a partire dalla superstar NASCAR Jimmie Johnson.

© NASCAR

Dipinta nei colori Mobil1,: otto con McLaren tra il 2010 e il 2012, sei con Brawn appunto nel solo 2009, uno con Honda (la prima in assoluto nel 2006 all'Hungaroring). Come detto, il quarantatreenne Button from... Fromee tornerà al volante della Mustang la prossima estate: la prima domenica di luglioe la seconda di agostoche Jenson già conosce per avervi corso tutte le otto edizioni del GP degli USA che vi si sono svolte tra il 2000 e il 2007 (cinque invece le sue partecipazioni al GP USA di Austin tra il 2012 e il 2016).