EUROPEI ATLETICA

Tutta la delusione di Jacobs: "Ero qui per vincere, ma non si può tornare indietro"

L'azzurro dopo l'infortunio in finale nei 100: "Sarei stato disposto a rompermi qualsiasi cosa pur di fare questa gara"

11 Ago 2026 - 23:45
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Cinquanta metri e poi lo stop, il viso tirato e l'addio al sogno del terzo oro europeo consecutivo. Marcel Jacobs non nasconde l'amarezza per l'infortunio che lo ha fermato nella finale dei 100 di Birmingham: "Dispiace tantissimo, mi sentivo veramente bene - ha detto ai microfoni di Rai Sport -. Ho sentito un fastidio grandissimo all’adduttore quando mi sono messo sul blocco di riscaldamento, quello che mi aveva fatto fermare prima di Montecarlo. Sarei stato disposto a rompermi qualsiasi cosa pur di fare questa gara. Sapevo di poter vincere, per come avevo corso la semifinale“.

"Purtroppo - ha ammesso - contro il fisico non si può fare niente. La mia analisi è serena? Non si può tornare indietro e non posso cambiare le cose. Mi dispiace perché mi sentivo bene. Sapevo che potevamo vincerla di nuovo per come ho corso la semifinale, ma fa parte del gioco. Non sono uno che si dispera quando succede qualcosa di preoccupante, ma si rimette a lavoro e capisce qual è la problematica per continuare".

Poi sulla staffetta: "Vediamo, domani faremo gli esami e cercheremo di capire il problema".

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