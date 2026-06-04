Natzka diventa official partner di Ferrari Competizioni GT: i dettagli

Natzka ha annunciato di essere diventata Official Partner di Ferrari Competizioni GT. La partnership si basa sulla convinzione che la performance sia il risultato di preparazione, precisione e miglioramento costante. Nelle competizioni GT, così come nella Decision Intelligence, dati, tempismo, affidabilità e giudizio umano devono convergere molto prima che la performance diventi visibile.
L’ambiente Ferrari Competizioni GT è strettamente allineato con il lavoro di Natzka nel campo della Decision Intelligence. È un contesto in cui cultura ingegneristica, disciplina operativa e ricerca dell’eccellenza vengono messi alla prova ogni settimana di gara. Per Natzka, la cui piattaforma aiuta organizzazioni complesse a trasformare informazioni in decisioni ed esecuzione migliori, è un luogo in cui la Decision Intelligence diventa tangibile. La partnership dà struttura a una collaborazione recentemente avviata tra le due aziende e crea un quadro pluriennale per il suo sviluppo.
"Per Natzka, lavorare al fianco di Ferrari Competizioni GT significa operare in uno degli ambienti più esigenti al mondo. È esattamente il core business di Natzka: aiutare le organizzazioni a mettere il processo decisionale al centro delle proprie operazioni combinando competenza umana, automazione e tecnologie predittive avanzate. Già in questa fase iniziale, la nostra collaborazione nella manutenzione predittiva ha confermato come heritage, ingegneria e ambizione possano coesistere senza compromessi. Le aziende che guideranno il prossimo decennio saranno quelle capaci di trasformare dati e decisioni in vantaggio competitivo”, ha dichiarato Matteo Emiliani, CEO di Natzka.
Attraverso questa partnership, Natzka entra in un ambiente ad alte prestazioni in cui tecnologia, competenza umana e disciplina operativa devono funzionare come un tutt’uno. È anche un richiamo a una verità più ampia del mondo enterprise: le prestazioni durature non si improvvisano nel momento dell’azione. Vengono progettate in anticipo, attraverso un contesto migliore, una preparazione migliore e decisioni di cui ci si può fidare quando arriva la pressione.
La partnership è stata annunicata anche da Maranello: "Ferrari è lieta di annunciare l’ingresso di Natzka tra gli Official Partner di Ferrari Competizioni GT, nell'ambito di una collaborazione pluriennale basata su ingegneria, disciplina operativa e sviluppo continuo della performance. Nel racing GT, il risultato nasce da preparazione, precisione e qualità delle decisioni. In questo contesto, Natzka porta la propria esperienza nella Decision Intelligence, contribuendo a trasformare dati e informazioni in capacità operativa concreta, con prime applicazioni nella manutenzione predittiva. La partnership consolida una collaborazione già avviata e rafforza un principio condiviso: la performance si costruisce prima della pista, attraverso scelte solide e processi affidabili".