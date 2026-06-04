Natzka diventa official partner di Ferrari Competizioni GT: i dettagli

"Per Natzka, lavorare al fianco di Ferrari Competizioni GT significa operare in uno degli ambienti più esigenti al mondo. È esattamente il core business di Natzka: aiutare le organizzazioni a mettere il processo decisionale al centro delle proprie operazioni combinando competenza umana, automazione e tecnologie predittive avanzate. Già in questa fase iniziale, la nostra collaborazione nella manutenzione predittiva ha confermato come heritage, ingegneria e ambizione possano coesistere senza compromessi. Le aziende che guideranno il prossimo decennio saranno quelle capaci di trasformare dati e decisioni in vantaggio competitivo”, ha dichiarato Matteo Emiliani, CEO di Natzka.