ATLETICA

Battocletti vittoriosa nei 5.000 metri dei Campionati Italiani a Firenze

Dosso vince i 100 metri donne senza entusiasmare. Successo di Saraceni nel triplo femminile con il personale

di Redazione Sprintnews
26 Lug 2026 - 00:00
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© Grana/Fidal

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Nadia Battocletti ha vinto con il tempo di 15'12"65 i 5.000 metri dei Campionati Italiani di Firenze, in corso di svolgimento nello Stadio Ridolfi, al termine di una prova gestita senza problemi in cui ha testato la sua condizione alla ripresa agonistica dopo circa sei settimane dall'ultima gara non brillante del Golden Gala, chiudendo in assoluta scioltezza e mostrandosi pronta per affrontare i prossimi importanti impegni degli Europei di Birmingham, dove vorrà riconquistare il titolo sui 5.000 e 10.000 metri.

Alle spalle della 26enne mezzofondista trentina, che domani sarà ancora impegnata sui 1.500 metri in una competizione che sicuramente la vedrà più impegnata della serata odierna, si è piazzata con il tempo di 15'20"81 Micol Majori, pure lei qualificata con il minimo per gli Europei, mentre al terzo Chiara Munaretto in 15'51"38.

Nella finale dei 100 metri donne scontato successo di Zaynab Dosso in 11"24, dopo aver corso la semifinale in 11"28, crono che sicuramente non accontenterà la primatista italiana dei 100 e dei 60 indoor, campionessa del mondo di quest'ultima disciplina, che ha mostrato un'azione di corsa molto forzata e poco sciolta specialmente sulla fase lanciata, e su questo aspetto dovrà certamente lavorare nelle prossime settimane con il suo tecnico Giorgio Frinolli, se vorrà presentarsi all’appuntamento europeo in Gran Bretagna con l'ambizione di replicare quantomeno il bronzo di Roma 2024.

Nella competizione secondo posto per Alice Pagliarini in 11"48 e terzo per Rachele Torchio con 11"55.

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Nel salto triplo femminile l'attesa sfida tra Dariya Derkach, già salita in stagione a un ottimo 14,51 di miglior prestazione continentale dell'anno, e la 20enne campionessa europea under 20 Erika Saraceni, al rientro agonistico dopo 10 mesi per vari problemi fisici, si è chiusa a favore di quest'ultima che ha dimostrato una grande forma migliorando il proprio personale di 17 centimetri con 14.41, ma anche la 33enne saltatrice italo ucraina ha confermato la sua eccellente condizione chiudendo al secondo posto con 14.36.

Per entrambe le azzurre, che parteciperanno agli europei di Birmingham, si aprono quindi ottime prospettive per puntare a una posizione di vertice nell'evento continentale.

© Getty Images

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Nel salto con l'asta donne vittoria della finalista olimpica di Parigi 2024, Elisa Molinarolo che sale a quota 4.52, mentre al secondo posto a pari merito Sonia Malavisi e Great Nnachi con 4.30, con la primatista italiana Roberta Bruni quarta a 4.20, misura a cui è costretta a fermarsi per un problema muscolare.

Nel getto del peso donne primo titolo italiano assoluto per Anita Nalesso con 16.58, davanti alla favorita Sara Verteramo e Anna Musci, entrambe a 16.47, ma con la prima d'argento per effetto della seconda miglior misura.

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