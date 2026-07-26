Battocletti vittoriosa nei 5.000 metri dei Campionati Italiani a Firenze

Nadia Battocletti ha vinto con il tempo di 15'12"65 i 5.000 metri dei Campionati Italiani di Firenze, in corso di svolgimento nello Stadio Ridolfi, al termine di una prova gestita senza problemi in cui ha testato la sua condizione alla ripresa agonistica dopo circa sei settimane dall'ultima gara non brillante del Golden Gala, chiudendo in assoluta scioltezza e mostrandosi pronta per affrontare i prossimi importanti impegni degli Europei di Birmingham, dove vorrà riconquistare il titolo sui 5.000 e 10.000 metri.