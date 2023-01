Rossi terzo nella 24 Ore di Dubai: primo podio da "ufficiale" BMW

GRANTURISMO

Il nove volte iridato inaugura con un risultato di prestigio la sua stagione nelle gare di durata

Primo podio della sua carriera automobilistica da pilota ufficiale (BMW) per Valentino Rossi che inaugura il nuovo anno con il terzo posto al volante della BMW M4 GT3 del team WRT nella 24 Ore di Dubai divisa con Maxime Martin, Sean Gelael, Tim Whale e Max Hesse. Il Dottore ed i suoi compagni di squadra si sono stretti sul terzo gradino del podio della gara di durata vinta dalla BMW WRT gemella di Mohammed Al Saudm Dries Vanthoor, Jean-Baptiste Simmenauer, Diego Menchaca e Jens Klingmann.

Sul secondo gradino del podio (con lo stesso numero di giri dei vincitori: 621) l'equipaggio formato da Ralf Bohn, Daniel Allemann, Robert e Alfred Renauer (Porsche 911 GT3 R). Rossi e compagni hanno completato invece 619 passaggi del Dubai Autodrome. Per il nove volte iridato della MotoGP prossima tappa "overseas" sulla distanza dimezzata della 12 Ore di Bathurst, in calendario il primo fine settimana di febbraio sullo spettacolare tracciato di Mount Panorama a Bathurst (Australia), primo round dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.