Argentina, Scaloni: "Siamo una squadra che non si arrende mai". Poi risponde a Yamal

"La Scaloneta", come gli argentini chiamano la loro nazionale, affronterà una "ottima" Svizzera, che "gioca sempre" e ha uomini "esperti, fisici e atletici". "In ogni caso, questo avversario ci darà del filo da torcere", ha affermato il 48enne allenatore. Scaloni ha anche criticato i media che hanno descritto Lionel Messi come un giocatore più lento di prima, con scatti meno frequenti e veloci. "Avresti dovuto scusarti con noi e con Leo", ha detto a un giornalista. "Se ti riferisci alla sua prestazione fisica, beh, Leo percorre distanze sempre simili durante le partite. Non corre di più né di meno, offre prestazioni costanti". "A 39 anni, alcuni pensano che non sia più al suo meglio. Per ora è il migliore, e finché lo vorrà - e non lo dico perché sono il suo allenatore della nazionale - continuerà a esserlo". Per quanto riguarda i rigori, "non mi verrebbe nemmeno in mente di andargli a dire di non tirarne un altro. Abbiamo giocatori capaci di tirarli, ma se vuole farlo, lo farà e se non vuole, è una sua scelta. Lasciamolo fare quello che vuole in campo", ha aggiunto l'allenatore.