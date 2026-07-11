Inghilterra: Rice, James e Guéhi si allenano con il gruppo

Il centrocampista difensivo Declan Rice, il terzino destro Reece James e il difensore centrale Marc Guéhi sono tornati ad allenarsi con la nazionale inglese in vista del quarto di finale dei Mondiali, contro la Norvegia. I tre giocatori hanno partecipato alla sessione di 15 minuti aperta ai media, ma restano in dubbio per la partita di Miami. Il loro ritorno è comunque una "buona notizia" per i Tre Leoni, ha dichiarato Thomas Tuchel in conferenza stampa.
"Avevamo tutti a disposizione per l'allenamento. Abbiamo tutte le opzioni tranne il nostro giocatore squalificato", ha affermato il commissario tecnico. Assente dagli allenamenti della squadra da mercoledì, Declan Rice soffriva di dolori al bicipite femorale e alla parte bassa della schiena, un problema ricorrente che lo affligge da diversi mesi con l'Arsenal. La natura dell'infortunio di Marc Guéhi - che ha saltato anche gli allenamenti di mercoledì e giovedì - non è stata ufficialmente resa nota, ma i media hanno riportato che anche lui soffre di uno stiramento al bicipite femorale. Il terzino destro titolare Reece James ha saltato le ultime due partite per infortunio, sempre a causa di un problema al bicipite femorale. Dovrebbe essere disponibile per la partita contro la Norvegia.