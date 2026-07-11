Inghilterra: Rice, James e Guéhi si allenano con il gruppo

"Avevamo tutti a disposizione per l'allenamento. Abbiamo tutte le opzioni tranne il nostro giocatore squalificato", ha affermato il commissario tecnico. Assente dagli allenamenti della squadra da mercoledì, Declan Rice soffriva di dolori al bicipite femorale e alla parte bassa della schiena, un problema ricorrente che lo affligge da diversi mesi con l'Arsenal. La natura dell'infortunio di Marc Guéhi - che ha saltato anche gli allenamenti di mercoledì e giovedì - non è stata ufficialmente resa nota, ma i media hanno riportato che anche lui soffre di uno stiramento al bicipite femorale. Il terzino destro titolare Reece James ha saltato le ultime due partite per infortunio, sempre a causa di un problema al bicipite femorale. Dovrebbe essere disponibile per la partita contro la Norvegia.