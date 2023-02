F1H2O: in Indonesia fa festa il polacco Marszalek, Torrente penalizzato

MOTONAUTICA

Il campione del mondo retrocesso in nona posizione per partenza anticipata

© ufficio-stampa In Indonesia, sotto gli occhi del presidente Joko Widodo, è stato Bartek Marszalek a fare festa. Il polacco ha conquistato il GP, primo appuntamento del Mondiale di F1H2O, davanti a Sami Selio e Erik Stark. Vittoria arrivata "a tavolino" dopo che Shaun Torrente è stato penalizzato di un giro per evidente partenza anticipata. Il campione del mondo, infatti, nel finale di gara aveva sorpassato il poleman del team Stromoy Racing sfruttando una bandiera gialla, in motonautica l'equivalente della safety car. A causarla Ferdinand Zandbergen (Sharjah Team) che ha perso il controllo della sua barca andando a sbattere contro una boa.

Vedi anche Altri motori Lago Toba, che accoglienza per la F1H2O Nessuna beffa, però, per Marszalek che spenti i motori ha potuto gioire per un successo meritato. Dodicesima posizione per l'unico italiano al via, il giovane Alberto Comparato che ha chiuso la gara doppiato. Un successo il primo GP di F1H2O organizzato in Indonesia da H2O Racing nella splendida cornice del Lago Toba con il paddock situato a Balige, località turistica in forte espansione. Nicolò di San Germano, fondatore e presidente del circus, in questo weekend ha accolto il presidente indonesiano Joko Widodo acclamato dalla popolazione.

La vera star, però, è stata una nostra vecchia conoscenza, l'ex patron dell'Inter Erick Thohir che sabato ha monopolizzato il paddock e si è prestato a selfie con i tifosi. L'appuntamento è per l'anno prossimo, dopo aver stipulato un contratto pluriennale, con le istituzioni locali che hanno assicurato il loro impegno nello sviluppo della cittadina. La seconda tappa del Mondiale di F1H2O si svolgerà il prossimo 30 aprile in Cina a Zengzhou. Mr. He Xiong, sindaco della cittadina, ha infatti ricevuto a Balige la bandiera del campionato da Mr. Yasonna Laoly, ministro dei diritti umani indonesiano.