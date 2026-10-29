Ferrari ambiziosa alla 6 Ore di Monza che assegna il titolo piloti

Le Ferrari si presentano sul veloce tracciato lombardo dopo aver conquistato un successo nella stagione corrente, con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen alla Lone Star Le Mans disputata al COTA nel mese di settembre, e altri quattro podi: i terzi posti a Spa-Francorchamps e Barcellona con il medesimo equipaggio, e i secondi a Imola e San Paolo con i Campioni del Mondo in carica Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, i quali hanno anche firmato le due pole position sinora raccolte, in Italia e negli Stati Uniti d’America.