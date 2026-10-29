MONDIALE WEC

Ferrari ambiziosa alla 6 Ore di Monza che assegna il titolo piloti

Domenica 8 novembre l'ultimo round del campionato endurance con Maranello a caccia del secondo posto tra i costruttori

29 Ott 2026 - 10:31
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L’ultimo round del FIA World Endurance Championship va in scena all’Autodromo Nazionale Monza che accoglierà il secondo appuntamento italiano del calendario iridato 2026, dopo l’atto inaugurale che si era disputato a Imola. Nel Tempio della Velocità il Cavallino Rampante torna sotto i riflettori davanti ai tifosi italiani con le due 499P della squadra ufficiale Ferrari – AF Corse e con quella iscritta dal team privato AF Corse. La 6 Ore di Monza scatterà domenica 8 novembre alle 11.00 (orario locale).

In seguito alla modifica del calendario, con Barcellona che ha sostituito il round previsto in Qatar e Monza sede dell’epilogo stagionale in luogo del Bahrain, come anticipato le 499P torneranno in azione per la seconda volta in stagione in terra italiana. 

Le Ferrari si presentano sul veloce tracciato lombardo dopo aver conquistato un successo nella stagione corrente, con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen alla Lone Star Le Mans disputata al COTA nel mese di settembre, e altri quattro podi: i terzi posti a Spa-Francorchamps e Barcellona con il medesimo equipaggio, e i secondi a Imola e San Paolo con i Campioni del Mondo in carica Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, i quali hanno anche firmato le due pole position sinora raccolte, in Italia e negli Stati Uniti d’America.

La situazione

Per la seconda volta dal debutto agonistico della 499P il FIA WEC fa tappa a Monza dopo la 6 Ore disputata nel luglio 2023, a meno di un mese della storica vittoria della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans del Centenario con la 499P numero 51. 

 In classifica Costruttori Ferrari occupa la terza posizione con 130 punti, 82 in meno dei leader; nella graduatoria Piloti Fuoco-Molina-Nielsen sono sesti a quota 69, Pier Guidi-Calado-Giovinazzi occupano l’ottava posizione con 59 punti, Ye-Hanson-Kubica la 15esima con 41 punti. La prova monzese attribuirà, oltre al punto della pole position, 25 lunghezze ai vincitori e potrà quindi risultare determinante sia per il piazzamento finale nella classifica Costruttori - la Casa di Maranello può ambire al secondo posto quale miglior risultato (Toyota già campione) – sia nella graduatoria Piloti, con l’equipaggio numero 50 ancora in lizza per il terzo posto. 

A giocarsi il titolo saranno le due squadre Toyota, con Hartley, Hirakawa e Buemi che guidano la classifica con 114 punti contro i 97 di Kobayashi, Conway e de Vries.

Il programma

 Venerdì 6 novembre si disputeranno le prime due sessioni di prove libere, ciascuna da 90 minuti, al via rispettivamente dalle 10.30 e dalle 14.30; sabato 7, dopo le Prove Libere 3 (10.30-11.30), le Hypercar saranno protagoniste della Qualifica (dalle 15.00) e della Hyperpole (dalle 15.20). La 6 Ore di Monza scatterà domenica 8 novembre alle 11.00 (orari locali).

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