Fornaroli a Le Mans e nel WEC 2027 con la McLaren: "È una nuova sfida"
Il giovane talento piacentino conserva il suo ruolo di pilota di risera del team di Formula Unodi Stefano Gatti
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In attesa di prendere di nuovo il volante della McLaren MCL40 di Formula Uno (verosimilmente nelle FP1 di Mexico City e San Paolo del Brasile) Leonardo Fornaroli si è assicurato un impegno di grande prestigio con il team inglese per il WEC (World Endurance Championship) e la 24 Ore di Le Mans del 2027. Ad annunciarlo è stata la McLaren che ha preso sotto la sua ala protettiva il campione della Formula 2 dello scorso anno (e della Formula 3 del 2024), già utilizzato quest'anno neI Mondiale in occasione del primo turno di prove libere del Gran Premio di Barcellona-Catalogna e in quelle del Gran Premio d'Ungheria in sostituzione dei titolari Lando Norris (Barcellona) e Oscar Piastri (Hungaroring). Tra questi due impegni, per Fornaroli a luglio anche l'onor di guidare la MCL60 "anniversary" del 2023 al prestigioso Goodwood Speed Festival.
McLaren Racing ha annunciato che il pilota di riserva McLaren Mastercard Formula 1 Team e campione in carica FIA Formula 2 Leonardo Fornaroli gareggerà per il McLaren Hypercar Team nel FIA World Endurance Championship (WEC), inclusa la 24 Ore di Le Mans. Uno dei giovani talenti più entusiasmanti del motorsport, Fornaroli si è affermato come un concorrente eccezionale grazie a una notevole ascesa ai vertici della scala delle monoposto. Nel 2024 e 2025, i suoi due titoli consecutivi in FIA Formula 3 e Formula 2 - un'impresa raggiunta solo da altri quattro piloti, incluso l'attuale titolare McLaren Oscar Piastri - hanno messo in mostra la sua eccezionale velocità, costanza, compostezza e abilità da gara nella formula junior più competitiva. Questo gli ha permesso di ottenere un incarico presso il McLaren Driver Development Programme, dove ha supportato il Mastercard McLaren Formula 1 Team nel 2026. Il ventunenne porterà ora quella formidabile combinazione di velocità, intelligenza e pedigree da campione nel McLaren Hypercar Team, dimostrando la forza del programma dei giovani piloti cross-series.
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Ventidue anni il prossimo 3 dicembre, il giovane talento piacentino è l'ultimo di una serie di talenti promettenti e entusiasmanti a unirsi alle fila del WEC, mentre la serie in rapida crescita vive un'epoca d'oro nelle corse. Debutterà nella serie nel 2027 al volante della McLaren MCL-HY, unendosi ai piloti già annunciati Mikkel Jensen, Alex Lynn e al campione piloti WEC 2024 Laurens Vanthoor, e continuerà nel suo ruolo di pilota riserva McLaren Mastercard Formula 1. Leo Fornaroli entrerà nel McLaren Hypercar Team e continuerà come pilota di riserva McLaren Mastercard Formula 1 nel 2027.
Leonardo Fornaroli
"Entrare a far parte del McLaren Hypercar Team è un passo incredibilmente entusiasmante nella mia carriera e sono grato che il mio ruolo di McLaren Mastercard Formula 1 Reserve Driver abbia aperto questa incredibile opportunità. Sono felice di continuare in quel ruolo il prossimo anno, affrontando anche questa nuova sfida. Rappresentare la McLaren nel Campionato Mondiale FIA di Endurance e alla 24 Ore di Le Mans è un enorme onore, e sono pronto a dare tutto mentre affrontiamo insieme questa nuova sfida. VorreI ringraziare il McLaren Driver Development Programme per avermi supportato durante tutto il mio percorso e per avermi dato l'opportunità di sviluppare le mie competenze su un palcoscenico così competitivo e prestigioso."
James Barclay (Team Principal della McLaren Hypercar Team)
"Leo è un talento eccezionale: vincere la Formula 3 è un risultato significativo, ma poi vincere la Formula 2 da rookie sottolinea il suo talento naturale e uno dei piloti più emozionanti del motorsport. La sua velocità, costanza e maturità a un'età così giovane gli hanno permesso di ottenere enormi risultati nelle categorie junior e queste stesse qualità lo rendono un'aggiunta entusiasmante al nostro McLaren Hypercar Team. Abbiamo una grande formazione di piloti che fonde piloti esperti e giovani talenti per la nostra stagione d'esordio. Ho lavorato brevemente con Leo nel mio ruolo precedente e il suo approccio e le sue prestazioni mi hanno impressionato molto, entrambi non vediamo l'ora di affrontare insieme la stagione d'esordio della McLaren nel Campionato Mondiale di Endurance."