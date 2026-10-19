Fornaroli a Le Mans e nel WEC 2027 con la McLaren: "È una nuova sfida"

"Leo è un talento eccezionale: vincere la Formula 3 è un risultato significativo, ma poi vincere la Formula 2 da rookie sottolinea il suo talento naturale e uno dei piloti più emozionanti del motorsport. La sua velocità, costanza e maturità a un'età così giovane gli hanno permesso di ottenere enormi risultati nelle categorie junior e queste stesse qualità lo rendono un'aggiunta entusiasmante al nostro McLaren Hypercar Team. Abbiamo una grande formazione di piloti che fonde piloti esperti e giovani talenti per la nostra stagione d'esordio. Ho lavorato brevemente con Leo nel mio ruolo precedente e il suo approccio e le sue prestazioni mi hanno impressionato molto, entrambi non vediamo l'ora di affrontare insieme la stagione d'esordio della McLaren nel Campionato Mondiale di Endurance."