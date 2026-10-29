Flop Juve a Genova, crolla a 1,80 la quota esonero di Spalletti

Una crisi senza fine quella della Juventus, che raccoglie la terza sconfitta stagionale in nove giornate di Serie A. Il 2-0 contro il Genoa porta i bianconeri a - 11 dallo scudetto e a -6 dalla zona Champions, dimostrando per l'ennesima volta enormi falle tecniche, tattiche e mentali. Una stagione che rischia di essere finita già a ottobre, con solo 8 punti conquistati nelle ultime sette giornate, una media salvezza che mette sempre più in bilico la posizione di Luciano Spalletti. L'addio del tecnico toscano - si legge su Agipronews - è offerto a 1,80 su Sisal e Snai, ancora in discesa rispetto all'1,87 del post Lecce-Juventus e quota più bassa tra tutti i tecnici dell'intera Serie A.