Il Cavatappi di Laguna Seca dedicato a Zanardi

Il Cavatappi, uno dei passaggi più difficili dell'intero mondo del motorsport, si chiamerà "Zanardi Corkscrew". Lo ha deciso il curcuito di Laguna Seca, che 30 anni fa è stato teatro di una delle più incredibili manovre della storia, compiute proprio da Alex Zanardi su Bryan Herta, passata alla storia come "The Pass" (Il Sorpasso). All'epoca il pilota italiano correva nel campionato Cart alla guida della Reynard-Honda del team Target Chip Ganassi. All'ultimo giro, arrivati alla "Corkscrew...

02 Set 2026 - 09:10
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