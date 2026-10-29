Pattinaggio figura: Isu Grand Prix, cinque italiani in gara a Skate Canada

29 Ott 2026 - 13:11
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Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre il Prospera Place di Kelowna (Canada, provincia del British Columbia) ospiterà Skate Canada, seconda delle sei tappe dell'ISU Grand Prix of Figure Skating, ovvero il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, giunto alla sua trentaduesima edizione. L'Italia, reduce dal podio conquistato di Lara Naki Gutmann nel Grand Prix de France, si presenterà all'appuntamento con cinque atleti. Anna Pezzetta (Fiamme Oro) si cimenterà nella competizione femminile. Il binomio Irma Caldara/Riccardo Maglio (C.S.Aeronautica/Cus Torino) sarà impegnato nelle coppie di artistico. Infine, la coppia di danza formata da Noemi Maria Tali e Noah Lafornara (Fiamme Oro/Icelab) effettuerà il suo debutto nel Grand Prix.

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