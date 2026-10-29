Milan-Inter da paura: i nerazzurri non vincono dal derby stellato, ma Amorim ha le scelte contate

E chi ha riposato non è stato rimpiazzato a dovere dalle seconde linee, altro neo di questo gruppo. La lunghezza della rosa è una delle discriminanti tra il Diavolo e i campioni d'Italia. Che, tuttavia, sono a propria volta alle prese con spiriti maligni che si aggirano alla Pinetina da due anni. La verità è che l'Inter, da quel glorioso 22 aprile 2024 (giorno della seconda stella vinta davanti ai cugini), non ha mai saputo che pesci pigliare nel derby.