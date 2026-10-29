Atletica: Yeman Crippa pronto a esordio alla maratona di New York

Domenica 1° novembre torna la maratona di New York, settimo e ultimo appuntamento del circuito delle World Marathon Majors. L'edizione di quest'anno della 42 km di maggior richiamo mediatico al mondo celebra il 50° anniversario del percorso che attraversa i cinque distretti della metropoli, mentre le prime edizioni, dal 1970 al 1975, si sono corse esclusivamente all'interno di Central Park, che come da tradizione sarà il teatro dell'arrivo degli atleti. Yeman Crippa è già negli Stati Uniti per il suo esordio nella iper-classica newyorchese, che quest'anno, dopo quindici edizioni, vede una modifica del tracciato al fine di ridurre l'impatto nel Bronx. Start a Staten Island dal Ponte di Verrazzano, poi Brooklyn e il Queens, primo assaggio di Manhattan via Queensboro Bridge, il Bronx raggiunto dopo circa venti miglia e percorso con due curve in meno (da sette a cinque) e conclusione ancora a Manhattan con il traguardo posto dopo l'attraversamento di Central Park. Per l'azzurro delle Fiamme Oro, ex primatista italiano con 2h06:06 a Siviglia nel 2024, si tratta della settima maratona in carriera. L'ultima in ordine di tempo è quella dell'unico successo del trentino in una 42km, a Parigi lo scorso 12 aprile con il personale abbassato a 2h05:18. La via verso New York, per l'azzurro allenato da Massimo Pegoretti, all'indomani del quarto posto all'Europeo di Birmingham sui 10.000 metri, è passata per il mondiale su strada di Copenhagen (settimo nella mezza maratona), e con il successo nel Giro al Sas di Trento, un mese fa.