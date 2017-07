Volley, l'Italdonne batte anche la Turchia e vede Nanchino

16 luglio 2017

Contro la Turchia, le azzurre hanno confermato di attraversare un ottimo momento di forma e si sono dimostrate nettamente superiori alle avversarie. L’Italia ha sempre comandato il gioco, non concedendo alcuna occasione di replica alle turche. In partenza Mazzanti ha schierato Caterina Bosetti al posto di Lucia e Danesi per Folie, confermando Malinov in palleggio, opposto Egonu, Sylla in banda, al centro Chirichella e libero De Gennaro. Sin dall’inizio il primo set è stato dominato dalle azzurre, capaci di mettere in grossa difficoltà le turche che hanno fatta molta fatica ad entrare in partita. Un’ottima Sylla ha guidato le compagne sino al 14-6, unico momento in cui l’Italia ha accusato un piccolo calo sul turno in servizio di Baladin. Malinov e compagne, però, hanno ripreso velocemente il proprio ritmo, imponendo un pesante (25-13) alla Turchia. Il secondo set si è mantenuto in equilibrio sino al primo tempo tecnico, poi l’Italia ha spinto sull’acceleratore, prendendo un buon margine sulle avversarie. Paola Egonu si è fatta sentire in attacco, mentre la Turchia non è riuscita a reggere il ritmo azzurro ed ha ceduto (25-20). Le ragazze di Mazzanti non hanno mollato la presa neanche nel terzo parziale, prendendo subito un ampio margine sulle avversarie. Il turno in battuta di Sylla ha mandato ulteriormente in crisi le turche e così l’Italia si è aggiudicata comodamente la vittoria con un perentorio (25-14).





Tutto si deciderà la prossima settimana a Bangkok (21-23 luglio), quando nella Pool H l’Italia sarà chiamata ad affrontare Turchia, Repubblica Dominicana e Thailandia.