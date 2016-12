Tennis, Coppa Davis: Italia fuori ai quarti

17 luglio 2016

L'Italia del tennis esce di scena ai quarti di finale del World Group di Coppa Davis. A Pesaro l'Argentina si impone per 3-1 e vola in semifinale. Decisiva la vittoria di Federico Delbonis per 6-4, 7-5, 3-6, 7-5 su Fabio Fognini, stremato dagli otto set giocati nella giornata di sabato. Il ligure, nonostante le fatiche di ieri, resta in partita fino alla fine e si vede annullare anche 4 palle che l'avrebbero portato al quinto set.