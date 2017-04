Atp Monte-Carlo, Pouille manda a casa Lorenzi

19 aprile 2017

Partita intensa al Country Club di Monte-Carlo. Pouille parte forte nel primo set e realizza il break già al terzo gioco, bissando poi al quinto. Il francese picchia duro e sbaglia poco e così per Lorenzi la prima frazione di gioco vola via praticamente senza storia. Nel secondo set l'azzurro alza il ritmo e serve meglio, allungando rapidamente sul 4-1. Pouille però non molla e torna sotto inanellando cinque game di fila mostrando il meglio del repertorio e chiudendo la gara. Per il francese ora c'è il derby con Mannarino.