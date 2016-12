RiminiWellness, Giorgia Surina apre la decima edizione dello show del fitness

28 maggio 2015

Oltre a divertimento, sport, fitness e benessere, che decretarono lo straordinario successo di pubblico di oltre 250mila visitatori nel 2014, quest'anno ci sarà anche più spazio per il cibo con FoodWell, l'area dedicata alla sana alimentazione per chi fa sport. Presenti le più acclamate food blogger della rete: da Chiara Maci, protagonista di numerosi programmi tv, a Federica Gif, con il suo blog "Mipiacemifabene" dedicato alla sana e gustosa alimentazione.



Patrocinata da Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini, RiminiWellness occupa tutto il quartiere espositivo: 16 i padiglioni attivi e energia a 360 gradi, con 50 palchi e un totale di oltre 400 aziende tra dirette e rappresentate, attive nelle diverse anime del vivere bene e in armonia con il proprio corpo e con l'ambiente: fitness, benessere, danza & sport fashion, turismo wellness, contract & design. Oltre alle sezioni Riabilitec, dedicata alla riabilitazione, e Rimini Steel, incentrata sulle arti marziali e da combattimento.



Il presidente di Rimini Fiera, Lorenzo Cagnoni, commenta così la grande kermesse: "Quest'anno più che mai a RiminiWellness si respira energia internazionale. Con la concomitanza di Expo 2015, si profila un'edizione senza precedenti in termini di pubblico straniero (professionale e appassionato). Ognuno dei nostri clienti ha progettato una presenza importante e distintiva perché sa di trovare in noi il partner giusto per competenza di allestimenti, anche insoliti, e di servizi a 360 gradi onde rendere unico il momento più atteso e frequentato dal settore".