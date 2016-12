RiminiWellness, 10 anni di energia

12 maggio 2015

Rimini e tutta la riviera romagnola scaldano i muscoli per la decima edizione di RiminiWellness , la più grande kermesse di fitness, benessere e sport in programma dal 28 al 31 maggio . La manifestazione occupa tutto il quartiere espositivo di Rimini Fiera con 16 padiglioni attivi, più di 50 palchi e oltre 400 aziende che sposano i valori del vivere bene e del mangiare sano. Venti i chilometri di costa "in movimento" con eventi notturni, feste e aperitivi in spiaggia e nei locali più trendy.

I più acclamati presenter nazionali e internazionali si danno appuntamento a RiminiWellness per entusiasmare e allenare con grande capacità l'iper attivo pubblico proveniente da tutto il mondo. Ogni anno questi "trascinatori" portano a Rimini il "mai visto prima" e sono in grado di far muovere, divertendo, migliaia di persone al ritmo di Wellness nelle loro coinvolgenti master class delle numerose discipline Studio.



Anche alla decima edizione non mancheranno protagonisti del grande e piccolo schermo, attori e attrici, show girl e atleti professionisti, per natura attenti alla loro forma fisica e al proprio rapporto con il benessere. E, nell'anno dell'Esposizione universale di Milano, RiminiWellness non può far altro che ampliare lo spazio dedicato al cibo. Food Well è lo spazio dedicato alla sana alimentazione per chi fa sport, dove nutrizionisti esperti e food blogger insegneranno l'arte del mangiare sano.