Biovillaggio, il micro-cosmo ideale per ritrovare il proprio benessere psicofisico

20 maggio 2015

RiminiWellness 2015 è anche salute del corpo . Lo testimonia il Biovillaggio by Bioginnastica , micro-cosmo ideale per ritrovare il proprio benessere psicofisico. Fin dalle proprie origini la Bioginnastica è una disciplina che, nel ricercare lo stato di salute del corpo, dona dignità ai dolori e alle sofferenze conferendoli il giusto significato e importanza. Negli ultimi anni si è sempre più avvicinata al campo medico-terapeutico. A Rimini Fiera è stata pensata un'apposita area Riabilitec , dedicata alla terapia fisica e alla ginnastica posturale.

Il Biovillaggio offre un format d'avanguardia in cui Bioginnastica e Omeosinergia lavorano insieme per trovare una risposta integrata, completa ed efficace al processo di prevenzione e guarigione dell'individuo. Nel Medivillaggio vengono infatti messi a frutto i benefici delle due discipline integrate in un processo terapeutico e rieducativo volto alla guarigione ma anche alla prevenzione dell'individuo. Il tutto attraverso la stimolazione di meccanismi di scarico e omeostasi del corpo e la comprensione di attivazioni psico-emozionali e comportamentali all'origine delle malattie.



Numerosissime le masterclass aperte al pubblico: dalle lezioni dedicate all'energia a quelle sulle patologie psicosomatiche fino alle più specifiche e specialistiche offerte dal Medivillaggio. Sport, riabilitazioni, bioginnastica postoperatoria, omeopatia e chi più ne ha più ne metta, tutti i segreti del benessere psicofisico sono pronti ad essere svelati a RiminiWellness.