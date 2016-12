Non solo sport, a RiminiWellness la salute vien mangiando

12 maggio 2015

Una corretta alimentazione è fondamentale per tutti, specialmente per gli atleti (professionisti e non). E' per questo che la decima edizione di RiminiWellness accoglie al suo interno un'intera sezione dedicata al mangiar sano, svelando i segreti per la dieta perfetta per gli sportivi di tutte le età. A FoodWell si susseguiranno degustazioni, workshop, corsi e concorsi di cucina con tanto di dibattiti con importanti esperti di food e wellness.