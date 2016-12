A Rimini c'è sapore di oriente: le arti marziali si fondono con il fitness

26 maggio 2015

Olit, che trova le sue radici nelle arti maestre come il Tai Chi Chuan o il Qi Kung (senza però essere riducibile a un mix di varie discipline), è la prima e completa disciplina olistica nata in Italia. Si tratta di una danza lenta ma molto energica, fatta di movimenti circolari, consapevoli e naturali attraverso cui il corpo ritrova energia e armonia.



L'allenamento, all'apparenza poco faticoso, prevede in realtà un intenso coinvolgimento di mente e corpo a ritmo di musica e senza attrezzi, con tanto di spinte e piegamenti molto impegnativi, ragione per cui Olit risulta particolarmente apprezzata dagli uomini e soprattutto dagli atleti delle arti marziali.



Thai Fit Shao invece è un format particolarmente originale che unisce le classiche figure del Kung fu-(Wu Shu) alla musica occidentale, dando vita ogni volta a nuove intriganti fusioni tra mente, figure e forza. E' in grado di rendere accessibili le arti marziali cinesi non solo agli appassionati, ai professionisti e a chi mostra una predisposizione naturale ma anche a chi è semplicemente affascinato da questo misterioso mondo orientale.



L'esperienza stessa di fusione tra corpo, mente, musica e movimenti è un momento unico e indescrivibile raggiungibile solo dopo lunghi anni di studio o provando questa straordinaria disciplina. Il Thai Fit Shao giova inoltre a equilibrio e percezione del proprio corpo, accrescendo così la sicurezza in se stessi e nella propria fisicità. Il risultato finale è una lezione adatta a tutti, altamente coinvolgente ed energica.