Sci, slalom Semmering: trionfo Shiffrin, Costazza ottava

29 dicembre 2016

Non c'è niente da fare per le avversarie, anche questa volta è ancora la regina dello slalom Mikaela Shiffrin a trionfare. Dopo i giganti di ieri e l'altro ieri ecco il tris, questa volta tra i pali stretti, la statunitense domina entrambe le manche e aumenta ulteriormente il vantaggio in classifica generale sulle inseguitrici. Shiffrin ha così realizzato uno spettacolare tris con tre vittorie consecutive in tre giorni nella stessa localita' ed in discipline tecniche: c'era riuscita nel 1989 la leggendaria svizzera Vreni Schneider.



Senza storia anche questa gara, l'unica che prova a tenerle testa è la slovacca Velez Zuzulova, per lei un'ottima seconda manche però non basta, deve accontentarsi del secondo posto a 64 centesimi. Il podio lo completa la svizzera Holdener che chiude con un distacco di 1"54. Le italiane non brillano: la migliore è Chiara Costazza con l'ottavo crono, mentre Irene Curtoni (settima nella prima manche), non va oltre l'undicesimo tempo finale. La gara si è svolta su una pista dal fondo traditore per la neve caduta a lungo nelle ultime ore e con tracciato decisamente aritmico già nella prima manche, che ha provocato l'uscita di ben 24 atlete tra cui anche le azzurre Manuela Moelgg e Federica Brignone.