16 dicembre 2017

Finalmente Lindsey Vonn, più forte del dolore e delle ultime apparizioni che avevano visto la sfortuna farla da padrona. Alle sue spalle Sofia Goggia, campionessa italiana al primo podio della stagione. Il superG in Val d’Isere di stamattina per la Coppa del mondo di sci alpino femminile ha visto la rinascita di due star: l’americana al primo posto chiudendo con uno splendido 1’04”86 la prova che recuperava quella di St. Moritz e alzando le braccia al cielo per la sua 78esima vittoria in carriera, secondo posto per l’azzurra Sofia Goggia (+0”31) dopo una splendida discesa che ha scacciato via un inizio di stagione sottotono. Al terzo posto la norvegese Ragnhild Mowinckel (+0”39). Non ha dato tregua il meteo durante tutta la durata della gara, con una fitta nevicata che ha reso dura la vita delle atlete costrette a più riprese a fermarsi. La più attesa, Tina Weirather, è invece scivolata con il suo pettorale numero 7 ed è finita fuori classifica. Tornando alla gara e alle prime dieci posizioni, ecco in quarta l’austriaca Nicole Schmidhofer (+0”67), al quinto posto la svizzera Joana Haehlen (+0”70) e in sesta piazza un’altra italiana, Johanna Schnarf (+0”82) anche lei autrice di una splendida performance anche se disturbata dal meteo che ne ha rinviato a più riprese la discesa. Settimo posto per la tedesca Viktoria Rebensburg (+0”88), ottava la statunitense Laurenne Ross (+0”97). Nono e decimo posto per due svizzere: Lara Gut (+1”00) e Michelle Gisin (+1”07). Per quanto riguarda le altre italiane in gara, hanno chiuso nelle prime trenta posizione Federica Brignone (+1”39) al 16esimo posto, 21esima Anna Hofer (+1”61) e 23esima Nadia Fanchini (+1”98).