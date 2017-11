Sci, la Brignone non ci sarà a Soelden: "Non sono in condizione"

25 ottobre 2017

Federica Brignone out nella prima gara di Coppa del Mondo di sci. Le sue parole su Instagram: "Con grande dispiacere vi annuncio che non potrò essere al cancelletto di partenza di Soelden quest'anno. Nonostante i miei sforzi per esserci, le mie condizioni attuali non me lo permettono. Continuerò a dedicare tutta me stessa per una completa guarigione che mi permetterà presto di rientrare più competitiva che mai. Io continuo a sognare, fatelo con me! #goodmemories #soelden2015".