Sci di fondo: Pellegrino torna a vincere

28 gennaio 2017

Federico Pellegrino è tornato: prima vittoria stagionale dopo un avvio in salita. L'azzurro ha vinto la gara di sprint a tecnica libera di sci nordico che si è disputata a Falun, in Svezia, ed è tornato leader della classifica di specialità. Il fondista ha battuto in volata il norvegese Emil Iversen, terzo l'altro norvegese Sindre Bjoernestad Skar. Con la vittoria di oggi, sono nove i successi in coppa del mondo.

Ordine d'arrivo sprint TL maschile Falun (Sve):

1 PELLEGRINO Federico 1990 ITA

2 IVERSEN Emil 1991 NOR

3 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR

4 SVENSSON Oskar 1995 SWE

5 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR

6 PETERSON Teodor 1988 SWE

7 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR

8 KROGH Finn Haagen 1990 NOR

9 GROS Baptiste 1990 FRA

10 VALJAS Len 1988 CAN