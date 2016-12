Sci: annullate le gare di Beaver Creek

18 novembre 2016

Dopo l'annullamento delle gare canadesi a Lake Louise del 26 e 27 novembre, per il caldo e la mancanza di neve sono state annullate anche le tre gare di Coppa del mondo maschile che erano in programma a Beaver Creek, in Colorado, dal 2 al 4 dicembre. Saranno recuperate in Europa. È stata così cancellata l'intera trasferta in Nord America della Coppa maschile.



Restano confermate le due gare di Coppa femminile a Killington del 26 (gigante) e 27 novembre (slalom), nel Vermont, sul versante orientale degli Stati Uniti. Mentre nelle prossime ore si deciderà sulla sorte delle tre gare veloci femminili previste dal 2 al 4 dicembre ancora a Lake Louise.