MotoGP, Lorenzo domina anche i test di Jerez

Jorge Lorenzo ha completato il suo poker, chiudendo davanti a tutti anche la giornata di test della MotoGP sulla pista di Jerez. Dopo aver dominato in prova e in gara, lo spagnolo della Yamaha è stato il più veloce in 1'38"508, mezzo secondo peggio della sua pole di sabato. Assenti le Ducati ufficiali, alle sue spalle si sono piazzati Rossi, secondo a soli 42 millesimi, Crutchlow con la migliore Honda e Aleix Espargaro con la Suzuki. Quinto Marquez.

Nel giorno del suo 28° compleanno, Lorenzo ha confermato di essere tornato in grandissima forma, limitandosi a lavorare sugli assetti della sua M1 e mantenendo un ritmo molto sostenuto. Quest'anno a Jerez è sempre stato primo dal venerdì al lunedì, praticamente un poker da record. Stesso lavoro per, che però non si è visto in pista prima delle 13. Abbastanza, comunque, per arrivare a un soffio da Lorenzo (anche se con un giorno di ritardo) grazie a un grande giro nel finale. Che gli ha permesso di superare, fino a quel momento davanti. "E' stata una giornata di test positiva - ha detto Rossi - . Non avevamo molte cose da provare, solo alcuni dettagli di set-up. Ci siamo concentrati sul provare a migliorare la moto della gara e sono molto contento perché potevamo anche migliorare il tempo che abbiamo fatto in qualifica. Abbiamo provato alcune soluzioni che non abbiamo potuto verificare durante il weekend. Il risultato è stato interessante". Dal canto suo, il campione del mondo ha provato alcuni aggiornamenti, compreso un forcellone modificato, su espressa richiesta della Honda, nonostante avesse preferito concedersi una giornata di riposo dopo l'infortunio al mignolo. Invece, complice anche l'assenza di Pedrosa, non si è tirato indietro, anche se si è "concesso" solo per due ore. Davanti a lui hanno chiuso Cal Crutchlow, che ha migliorato il suo affiatamento con la RC213V, e Aleix Espargaro, che si è dedicato a collaudare il nuovo forcellone della Suzuki, rimandando l'esordio dell'atteso cambio seamless.

A Jerez mancavano i piloti ufficiali della Ducati: Dovizioso e Iannone proveranno la settimana prossima al Mugello, mentre il collaudatore Michele Pirro ha girato con le gomme Michelin, che verranno usate la prossima stagione. La migliore delle Desmosedici, così, è stata quella del team Pramac affidata a Yonny Hernandez, settimo dietro a Bradley Smith (Yamaha). C'era, invece, l'Aprilia, che aveva parecchio materiale da provare: Marco Melandri si è concentrato su un nuovo telaio e forcellone, Alvaro Bautista ha verificato il cambio seamless. Ottimo l'11° crono dello spagnolo, a 1"1 da Lorenzo. "Per la prima volta abbiamo messo in pista, con un pilota ufficiale, la nostra tecnologia del cambio seamless, una soluzione particolare di Aprilia. Ed è stata molto apprezzata da Alvaro che ha subito trovato un netto vantaggio rispetto al cambio tradizionale. Quindi un pieno successo che ora ci impone di lavorare duramente per portarlo al più presto in gara, visto come è andata oggi credo che possa arrivare presto, nel giro delle prossime due o tre gare, diciamo che ci piacerebbe averlo al Mugello, al massimo a Barcellona. Marco ha svolto il suo lavoro provando nuove idee di ciclistica, qualcosa ci è piaciuto altre cose meno e quindi su quel fronte dobbiamo ancora lavorare”, ha detto il responsabile Romano Albesiano. Da segnalare una caduta, senza conseguenze, di Pol Espargaro (Yamaha), che ha comunque costretto all'esposizione della bandiera rossa.