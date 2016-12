MotoGP, Brno: ancora Iannone davanti

19 agosto 2016

Andrea Iannone aveva detto di non volersi fermare al suo primo successo in MotoGP e di volerci riprovare subito. La conferma arriva dalla prima sessione di libere in Repubblica Ceca, dove il pilota italiano rompe il dominio delle Yamaha. Per capire meglio questi primi tempi bisogna però raccontare cosa succede a 20 minuti dalla bandiera a scacchi: la Ducati numero 29 si ferma per strada a causa, sembra, di un motore arrivato a fine vita. Iannone torna ai box e monta le gomme nuove sulla seconda moto: è con questi pneumatici che Andrea riesce a battere il tempo di Valentino Rossi.



Il pesarese chiude con 265 millesimi di ritardo, ma i suoi primi giri sulla pista ceca sono piuttosto incoraggianti. Il Dottore, che vent'anni fa vinse qui la sua prima gara nel motomondiale, riesce a girare più veloce di Lorenzo (+0.484), il grande favorito del weekend dopo aver dominato qui l'anno scorso. Tutti gli altri piloti sono in ritardo di setting, Andrea Dovizioso (+0.848) e Marc Marquez (+0.896) accusano ritardi piuttosto pesanti. Jack Miller con la Honda del team Estrella Galicia non parteciperà invece al Gran Premio nonostante sia stato ritenuto fit dai medici. Dopo la frattura della vertebra rimediata nel warm up austriaco, il team ha consigliato all'australiano di prendersi ancora del tempo per recuperare.