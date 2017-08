MotoGP Austria, Marquez: "Stiamo andando al 120%"

12 agosto 2017

Marc resta comunque cauto in vista della gara: "Vedremo domani per la scelta della gomma, perché la temperatura dovrebbe alzarsi ancora un pochino. Sarà difficile, le Ducati vanno forte. Sembra che tutti siano indirizzati verso la media, penso sia quella la scelta, ma anche con la dura mi sento a mio agio. Abbiamo fatto un grande step dai test di luglio a Brno in poi".



La scelta dello pneaumatico è stato un cruccio anche per il Dovi: "Ieri avevamo scelto le morbide, eravamo tranquilli. Oggi invece si comportavano diversamente. Però siamo stati bravi a interpretare la situazione, abbiamo fatto un'ottima strategia. Le gomme per domani? Non ne ho idea, domattina farà freddo, ma nel pomeriggio sarà più caldo di oggi...sarà dura capire. Noi contro Marc? Magari ci fosse solo lui...impossibile fare pronostici, dipenderà tantissimo dagli pneumatici. Per quanto ci riguarda dormiamo sereni perché abbiamo avuto conferma di essere competitivi".



Sorrisi, infine, anche per il terzo classificato Jorge Lorenzo, che vede un po' di luce in fondo al tunnel: "Nei test dopo la gara di Brno abbiamo fatto un gran passo avanti. La confidenza in questo weekend è migliorata sessione dopo sessione. Non ho fatto un giro perfetto, ma un grande giro comunque. Sarà una gara lunga, non sarà semplice scegliere le gomme. Marc sembrava un passo davanti a tutti ieri, oggi noi ci siamo un pochino avvicinati. La carena nuova? Mi sta aiutando molto, io ho bisogno di sentire molto peso davanti".