Moto3 Olanda, trionfo in volata di Canet

25 giugno 2017

Aron Canet trionfa ad Assen al termine di una gara spettacolare, centrando il secondo successo stagionale in Moto3. Lo spagnolo beffa nel finale Romano Fenati , che deve accontentarsi del secondo gradino del podio davanti allo scozzese McPhee . Un errore nel finale fa scivolare al 9° posto il leader mondiale Joan Mir , che resta al comando della classifica a +30 da Canet e a +32 da Fenati. Giornata da dimenticare per gli altri italiani.

Una gara da infarto, come d'abitudine, con un gruppo di sei piloti a darsi battaglia per parecchi giri, prima di venire raggiunto da un altro plotoncino guidato da Jorge Martin e deciso a fare a sportellate per il podio. Nelle ultime tornate sono addirittura in undici a provarci, ma alla fine la spunta Canet, che bissa così il successo di Jerez beffando un Romano Fenati a lungo al comando della gara. Lo spagnolo, con questo successo, sorpassa proprio il pilota ascolano al secondo posto nella classifica iridata, accorciando (si fa per dire) a 30 lunghezze di distanza dal leader Joan Mir, scivolato in nona posizione nella bagarre finale. Per Romano, in ogni caso, la soddisfazione del quarto podio stagionale e di una classifica che resta comunque positiva.



Torna sul podio anche lo scozzese McPhee, autore di due secondi posti in avvio di stagione (Qatar e Argentina) e poi un po' persosi nelle tappe successive.



Da segnalare l'incredibile sfortuna del padrone di casa Bo Bendsneyder, caduto dopo un contatto nel rettilineo finale e arrivato tagliando il traguardo "in scivolata" con la sua KTM al suo fianco. Il regolamento prevede che il risultato sia valido solo se pilota e moto sono a contatto all'arrivo: per lui dunque squalifica e zero punti.



Giornata da dimenticare per gli altri italiani: Di Giannantonio e Bastianini rimangono coinvolti in un incidente eliminandosi tra di loro, mentre Dalla Porta, Pagliani e Arbolino sono tutti out per le cadute. Sprofondano i due piloti del team Sky VR46 Bulega (10° dopo essere scattato in prima fila) e Migno (14°), solo 16° Bezzecchi.