Moto2 Italia, trionfa Oliveira davanti a Baldassarri

3 giugno 2018

Proprio nel Gran Premio di casa si è così interrotta la striscia di 5 successi italiani consecutivi in questa stagione. Oliveira ha ritrovato una gioia che gli mancava dalla gara di Valencia dell'anno scorso, ma soprattutto ha riaperto il suo mondiale, confermando la seconda piazza ma accorciando a 13 lunghezze di distanza dal torinese dello Sky Racing Team VR46.



Il portoghese ha saputo sfruttare il ritiro di Pasini, che sembrava decisamente il più in palla del gruppo e che scattava dalla pole, ed è stato eccezionale nel tenere a bada gli attacchi di uno scatenato Baldassarri, alla fine accontentatosi di un podio comunque prezioso dopo la caduta di Le Mans.



Giornata invece più complicata del previsto per Bagnaia, apparso un po' in calo nel finale (anche a causa di un problema fisico) e alla fine giù dal podio a favore di un ancora strepitoso Joan Mir. Lo spagnolo, che sembra ormai prossimo al passaggio in Suzuki in MotoGP per la prossima stagione, è riuscito non solo a centrare per la seconda volta consecutiva la terza posizione, ma anche a tenersi alle spalle il più esperto compagno di team Alex Marquez, solamente 5° al termine di una gara abbastanza anonima.



Nella top 10 altri tre italiani, con Marini 7°, Baldassarri 8° e Corsi 10°. Ritiri invece per Manzi e Fenati.