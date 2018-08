Hayden, la famiglia chiede un risarcimento milionario all'automobilista che lo investì

28/08/2018

La famiglia di Nicky Hayden si prepara a dare battaglia per ottenere un maxi risarcimento in seguito alla morte del pilota avvenuta il 22 maggio 2017, quando l'americano a Misano Adriatico (Rimini) perse la vita quando era in bicicletta, travolto da un automobilista all'incrocio tra via Tavoleto e via Ca' Raffaelli. I famigliari di Hayden hanno chiesto 6 milioni di euro. Come riporta Il Resto del Carlino, la lettera con la richiesta è stata inviata agli avvocati dell'uomo, un 31enne di Morciano, coinvolto nell'incidente.