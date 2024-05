Chievo Verona, Campedelli non ha partecipato all'asta: unica altra offerta di Zaffani

calcio

L'ex presidente e patron del Chievo non ha partecipato all'asta vinta da Pellissier: la precisazione degli avvocati

© Getty Images Nella vicenda del marchio del Chievo Verona acquistato da Sergio Pellissier arriva la precisazione degli avvocati che curano gli interessi di Luca Campedelli, ex presidente dei veneti. Nell'asta di venerdì l'unica altra offerta, oltre a quella dell'ex capitano del Chievo, è stata infatti quella di Cristian Zaffani, presidente del Vigasio mentre Campedelli non ha partecipato alla procedura competitiva, non si è posto in concorrenza con Pellissier e non fa in alcun modo parte della compagine sociale dei soggetti coinvolti in tale vendita.

LA NOTA DEGLI AVVOCATI DI CAMPEDELLI

"Non solo il sig. Campedelli è estraneo alle vicende oggi concretizzatesi presso la sede della curatela del Fallimento AC Chievo Verona srl, ma neppure ha voluto in alcun modo porsi in concorrenza con il sig. Pellisier. Il sig. Campedelli non ha partecipato all’asta, non vi ha assistito e non fa in alcun modo parte della compagine sociale dei soggetti che sono invece intervenuti. Il sig. Campedelli non ha partecipato alla procedura competitiva, non ha concorso contro il sig. Pellisier e non fa in alcun modo parte della compagine sociale dei soggetti coinvolti in tale vendita".

