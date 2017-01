Napoli, Tolisso e Mendy a giugno. Anche Mazzarri su Gabbiadini Giuntoli sta monitorando il mercato francese per la prossima stagione. Roberto Insigne al Latina

12 gennaio 2017

Il Napoli sta già pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Sarri nella prossima estate. In attesa di capire quale sarà la destinazione di Gabbiadini, conteso da Southampton e Wolfsburg con l'inserimento del Watford di Mazzarri, la dirigenza è in costante lavoro per monitorare i talenti in tutta Europa. Giuntoli tornerà alla carica col Lione per Tolisso, mentre piace l'esterno del Monaco, Benjamin Mendy, in alternativa a Ghoulam.

Prima, però, le uscite. Dopo la cessione di Roberto Insigne al Latina, l'attenzione è tutta sul destino di Manolo Gabbiadini. L'attaccante, reduce da due gol nelle ultime due partite, dirà addio al Napoli e giocherà, anche a detta del suo agente, in Premier League o in Bundesliga. L'interesse del Milan è reale, ma De Laurentiis è stato chiaro: ceduto sì, ma solo all'estero. Nel suo futuro c'è il Southampton o il Wolfsburg, anche se c'è da registrare l'interesse dell'ultimo minuto del Watford di Mazzarri. Nelle casse del Napoli andranno almeno 20 milioni di euro e il suo posto in rosa verrà preso da Pavoletti, viste le notizie confortanti sul rientro lampo di Milik.



La dirigenza sta monitorando anche diversi profili per la prossima stagione, specialmente sul mercato francese. Nel mirino ormai dall'estate scorsa c'è il centrocampista del Lione, Corentin Tolisso, finito nelle grazie anche della Juventus. Dopo la telenovela del 2016, Giuntoli è pronto a tornare a trattare con il presidente Aulas, ma l'esborso economico sarà in ogni importante per un giocatore di qualità. Particolare attenzione in estate sarà rivolta alla fascia. Serve un terzino, anche perché Ghoulam non ha ancora deciso se rinnovare o meno il contratto e Maggio potrebbe andare via. Uno dei talenti indicati da Giuntoli è il 22enne del Monaco, Mendy, ma piace anche Willems del PSV Eindhoven.

COLPO IN PROSPETTIVA: PRESO LEANDRINHO L'operazione era stato imbastita a dicembre, ora è ufficiale: Leandro Henrique do Nascimento, detto 'Leandrinho', è un calciatore del Napoli. A darne l'ufficialità Aurelio De Laurentiis via Twitter e il Ponte Preta che lo ha ceduto ai partenopei per 600mila euro, una sorta di buonuscita per battere la concorrenza sul talento che stava per liberarsi. L'attaccante brasiliano ha compiuto 18 anni il 18 ottobre.



