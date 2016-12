Napoli, De Laurentiis blinda Mertens: rinnovo e super-clausola

20 dicembre 2016

Sette gol in sette giorni. Elegante, importante, decisivo: Dries Mertens è l'oro di Napoli e il Napoli non vuole certamente perderlo. Ecco perchè il presidente De Laurentiis sta lavorando al rinnovo del contratto dell'esterno belga. La volontà di Dries è chiara e dichiarata da tempo, i contatti per il prolungamento ci sono già stati, a genniao potrebbe arrivare la firma: contratto valido fino al giugno 2021 e clausola rescissoria da 60 milioni.

MERTENS: "CONTRATTO CON QUALCHE ZERO IN PIU'? PERCHE' NO?"

"E' bello sentirsi paragonati a MarAdona, ma ora devo solo pensare a lavorare di più. Se gioco male la prossima partita, ci si potrebbe dimenticare di quanto ho fatto". Così Dries Mertens in un collegamento telefonico all'emittente belga Vtm Nieuws: "Giovedì saremo di nuovo in campo, dobbiamo pensare a quello". E poi proprio sul rinnovo: "E' vero non ho ancora firmato, ma non è la cosa più importante. Aggiungere qualche zero al mio contratto dopo le ultime prestazioni? Perchè no...".