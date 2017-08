Milan, accordo col Villarreal per Bacca

15 agosto 2017

L'operazione è andata in porto sulla base dei 2/3 milioni di euro per il prestito più altri 15/16 per il riscatto. Come detto, Bacca è stato autorizzato dal Milan a volare a Valencia per sottoporsi ai controlli fisci per il Sottomarino Giallo. Risolta questa pratica, ora il club di Yonghong Li si potrà concetrare su Kalinic. Il giocatore ha già detto in tutti i modi che vuole solo il Milan e a Firenze hanno chiesto 25 milioni di euro per accontentarlo. La palla, così, passa ai rossoneri, che devono trovare l'accordo sulle modalità di pagamento. Si vorrebbe farlo in fretta, ma servirà ancora un po' di tempo visto che i viola non intendono accontentarsi e anche l'ipotesi dell'inserimento del cartellino di Antonelli non convince.