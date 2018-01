Inter, pronto il rinnovo di Icardi: respinto il Real Madrid

5 gennaio 2018

L'accelerazione decisa dall'Inter, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, nasce dalla certezza che Icardi è stato messo in cima alla lista dei desideri da Zinedine Zidane per rinforzare l'attacco del Real Madrid, che a giugno darà quasi certamente l'addio a Karim Benzema. Mauri Icardi, al momento, ha una clausola rescissoria (solo per l'estero) da 110 milioni di euro valida solo nei primi 15 giorni di luglio. L'argentino non ha mai palesato l'intenzione di lasciare Milano, ma l'Inter ha deciso di proporgli il rinnovo fino al 30 giugno 2023 aumentando, di conseguenza, anche il valore della clausola che, comunque, non potrà essere utilizzata né dal Real né da altre big all'estero: Mauro vuole restare in nerazzurro.