Barcellona, gaffe Nike: annunciato Coutinho

31 dicembre 2017

Dunque se non è cosa fatta, poco ci manca. Dopo aver rifiutato 150 milioni di euro questa estate, il Liverpool sembra aver deciso di cedere all'assalto del Barcellona per Coutinho. Al momento non è ancora chiara la cifra messa sul piatto dai blaugrana, ma presto, a meno di clamorosi colpi di scena, dovremmo sapere. Dopo aver segnato 12 gol in 20 partite con la maglia dei Reds, il bomber brasiliano ormai sembra pronto per sbarcare in Liga e colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Neymar.



L'annuncio rimosso dalla Nike del resto non lascia molto spazio a dubbi o incertezze. Per lo sponsor tecnico, molto vicino sia al calciatore che al Barça, il trasferimento di Coutinho in blaugrana è considerato già chiuso. Per il Mago a Barcellona la maglia è già pronta.