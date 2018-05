Ilicic-Inter, Percassi: "Pura fantasia". L'agente di Skriniar: "Felice qui, vale 70 milioni"

18 maggio 2018

Intanto, è partito l' (atteso) assalto delle grandi d’Europa a Milan Skriniar. Secondo quanto riportato dala Gazzetta dello Sport, il ds dell’Inter Ausilio avrebbe già ricevuto almeno un paio di offerte da 50 milioni da club importanti. Barcellona e Manchester City seguono da tempo il giocatore, ma per ora nerazzurri fanno muro, anche in vista della prospettiva di creare una granitica coppia difensiva con De Vrij.



Intanto Karol Csonto, agente del difensore, ha spiegato la situazione a Sport.sk: "Per quanto riguarda il mercato estivo, non posso ancora dire cosa succederà. Abbiamo un contratto di quattro anni con l'Inter, ma tutto il mondo parla del giocatore. Ma è anche una questione di soldi. Se l'Inter sta pensando di venderlo, è solo per 70 milioni di euro. Il giocatore è felice all'Inter, e non andrà via se non arriverà una vera e propria offerta top. Vedremo come va l'ultima partita, ma nel calcio è tutto è possibile, la situazione cambia continuamente e siamo pronti a questo".