Gennaro Gattuso può tornare in panchina: l'Arabia Saudita tenta l'ex Milan

DALLA FRANCIA

I media transalpini rilanciano le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane: la proposta è arrivata dall'Al-Taawoun di Barrow

© Getty Images Gennaro Gattuso potrebbe presto tornare in pista. A tentarlo è l'Al-Taawoun, club militante nel campionato saudita. Gli arabi, riferiscono i colleghi di Footmercato, avrebbero messo sul piatto dell'allenatore dalle origini calabresi un contratto molto ricco. Starà adesso all'ex Milan, reduce dall'esonero al Marsiglia risalente allo scorso febbraio, decidere se rilanciarsi in un campionato alla ricerca di visibilità.

L'Al-Taawoun, adesso quarto in classifica a poche giornate dal termine della massima divisione, ha in rosa anche un 'italiano', ossia Musa Barrow, che in Italia ha indossato le maglie di Atalanta e Bologna. Gattuso, che prima dell'avventura transalpina aveva guidato il Valencia, ha allenato nel Bel paese per l'ultima volta il Napoli di De Laurentiis, mancando di un soffio l'approdo in Champions League nel 2021.