Fiorentina-Napoli di venerdì 17? De Laurentiis dice no per... scaramanzia

SERIE A

Secondo La Repubblica il presidente del club azzurro avrebbe chiesto lo spostamento del match

© ansa Una data che non piace per ragioni scaramantiche: ecco perché il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe scritto al numero uno della Lega di Serie A Lorenzo Casini per chiedere lo spostamento del match della 37esima giornata di campionato contro la Fiorentina in calendario venerdì 17 maggio alle 20.45. La partita del Franchi - scrive oggi La Repubblica - potrebbe dunque essere spostata a sabato 18 maggio.

Il presidente Casini, ricevuta la richiesta del patron azzurro, avrebbe sentito i vertici della Viola per cercare un accordo, trovando un'apertura di massima. Da risolvere, tuttavia, ci sono problemi legati ai palinsesti televisivi. In attesa di conoscere l'esito delle "consultazioni" presidenziali, il quotidiano fa comunque notare come l'eventuale spostamento rappresenterebbe un unicum nel panorama calcistico, non solo italiano.