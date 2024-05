Real Madrid, con Mbappé tornano i "Galacticos": contratto, ruolo e numero di maglia

MATRIMONIO DORATO

Il fuoriclasse francese ha annunciato l'addio al Psg a fine stagione e a parametro zero raggiungerà Bellingham e Vinicius a Madrid. Cifre da record, ma inferiori a quelle del 2022

L'annuncio dell'addio al Psg di Kylian Mbappé, atteso ma comunque epocale, è il primo passo per il ritorno in chiave moderna dei Galacticos. Il Real Madrid, infatti, è la prossima destinazione del fuoriclasse francese che a parametro zero si trasferirà agli ordini di Ancelotti aggiungendosi a campioni - decisivi e giovani - come Bellingham, Vinicius e Rodrygo. Mbappé dallo scorso gennaio è libero di firmare per la nuova squadra e secondo la stampa spagnola l'autografo più importante dell'estate sarebbe già stato posto su un contratto ricchissimo fino al 2029.

I DETTAGLI DELL'ACCORDO

Firma apposta o meno, l'affare si farà e avrà una portata eccezionale seppur inferiore a quella paventata nell'estate del 2022 quando l'attaccante francese fu a un passo dal vestire la maglia dei Merengues. L'accordo è per i prossimi cinque anni, fino al 2029, e Mbappé diventerà il calciatore più pagato nella rosa del Real Madrid pur riducendosi nettamente lo stipendio percepito dal Psg, passando dai 30 milioni di euro netti all'anno ai circa 20 in Spagna più bonus personali e di squadra. Anche il tanto discusso premio alla firma, secondo El Chiringuito, non sarà a due zeri bensì di meno di 50 milioni di euro.

COME GIOCHERANNO I NUOVI GALACTICOS

Oggi leggiamo Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappé - ma anche Tchouameni, Camavinga e Valverde spostandoci di ruolo, senza dimenticare Endrick. Una volta c'erano Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham e l'Owen Pallone d'oro. Campioni giovanissimi e già affermati, fuoriclasse in divenire ma già pronti a disputare la finale di Champions. Con l'arrivo del fuoriclasse francese la nuova versione dei Galacticos è pronta e a tirare i fili dovrà essere bravo un altro gigante, Carlo Ancelotti, per far convivere tanto talento tutto insieme con la giusta soluzione tattica.

La sensazione è che il sacrificio andrà fatto facendo i conti con l'età dei senatori, ancora leader nei Merengues, come Modric e Kroos, ma nel frattempo Ancelotti avrà modo e spazio di studiare nuove soluzioni tattiche, come fatto la scorsa estate per assorbire l'addio di Benzema e l'arrivo di Bellingham come maggiore investimento sul mercato. Tutto risolto brillantemente.

E allora come potrebbe giocare Mbappé nel Real Madrid di Carletto? La suggestione principale, quasi da videogioco, è il tridente con Bellingham e Vinicius, mobile, velocissimo, imprevedibile e imprendibile. Con Rodrygo primo cambio in un quartetto speciale per le rotazioni tra Liga e nuova Champions League. Fantasia, per ora, come la possibilità di vedere i quattro fuoriclasse in campo contemporaneamente chiedendo gli straordinari a Tchouameni, Valverde e Camavinga.

IL NUMERO DI MAGLIA DI MBAPPÉ AL REAL MADRID

Per i comunicati ufficiali bisognerà attendere la fine della stagione, ma Kylian Mbappé sarà un nuovo giocatore del Real Madrid e con ogni probabilità la sua maglietta sarà la più venduta a livello globale. Già, con quale numero? Le ipotesi, salvo clamorose sorprese, sono tre ma riguardano anche i nuovi compagni di squadra.

La meno dolorosa porta alla numero 9, attualmente libera dopo la partenza di Benzema, ma teoricamente promessa a Endrick - l'altro fuoriclasse del futuro. Il numero preferito di Mbappé è il 7, sulle spalle di Vinicius Jr e quindi più complicato da ottenere. Infine c'è il 10, il numero del francese in nazionale, di proprietà di Luka Modric. In caso di addio del croato in estate, potrebbe essere questa la soluzione.

MACRON: "CONTO CHE IL REAL RILASCI MBAPPÉ PER LE OLIMPIADI"

Il giorno dopo l'annuncio di Kylian Mbappé della sua partenza dal Paris Saint-Germain, Emmanuel Macron ha detto "di contare sul Real Madrid", probabile futura destinazione della stella francese, "per liberare Kylian per i Giochi Olimpici".

"Conto che il Real Madrid rilasci Kylian per le Olimpiadi, cosi' potrà venire a giocare con la squadra francese", ha dichiarato il presidente della Repubblica su X, in un video in cui rispondeva alle domande degli internauti sull'Europa. "Non ho commenti particolari" sull'annunciata partenza dell'attaccante dei Blues verso il Real Madrid, ha aggiunto. Gia' il mese scorso Macron aveva espresso la "speranza" che il capitano della Francia potesse partecipare alle Olimpiadi, anche se il club a cui probabilmente si unira', appunto il Real Madrid, ha gia' annunciato che non intende liberare i propri giocatori per questa scadenza. Il torneo olimpico non rientra in una finestra internazionale definita dalla Fifa, e quindi i club non hanno alcun l'obbligo in tal senso.