Milan, c'è il budget per Sesko: pronti 50 milioni. Nuovo assalto a Buongiorno

MILAN

L'attaccante sloveno è un obiettivo concreto: attesa la decisione del 20enne. Torna di moda il centrale del Torino

Una punta e un difensore centrale. Sono queste due delle priorità del mercato in casa Milan in vista della prossima stagione. I movimenti sono già iniziati, e non è un mistero che per il ruolo di bomber i rossoneri hanno in cima alla lista i nomi di Sesko e Zirkzee. Se per quest'ultimo la concorrenza della Juve (e dell'Arsenal) è forte, lo sloveno sembra al momento più raggiungibile. Moncada, alle prese con la scelta del nuovo allenatore, avrebbe stanziato un budget da 50 milioni di euro per il 20enne ex Salisburgo. C'è però da convincere il Lipsia, di solito reticente a fare sconti. Al momento infatti, nel contratto dell'attaccante, è inserita una clausola variabile che adesso ammonta a quota 65 milioni di euro. Determinante sarà il lavoro degli agenti di Sesko, i quali hanno raggiunto Milano nei giorni scorsi per capire i margini di fattibilità dell'operazione.

Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso attaccante che, scrive La Gazzetta dello Sport, dovrebbe prendere una decisione sul suo futuro entro la fine del mese. Ossia poco dopo il termine della stagione in Germania Insomma il classe 2003 è a un bivio, così come Alessandro Buongiorno, destinato a salutare il Torino a fine stagione. Il promettente centrale piace a tutte le big, specialmente a Inter e Milan. Le sirene nerazzurre non gli sono affatto indifferenti, al pari della corte del club di Via Aldo Rossi.

Corte che viene da lontano (a gennaio c'era stato un primo tentativo) e che è ripresa: nei giorni scorsi, fa sapere Tuttosport, sono andati in scena nuovi contatti fra l'entourage del centrale e Geoffrey Moncada, ds rossonero. Quest'ultimo ci sta riprovando, ma come per Sesko servono milioni e milioni. Precisamente sono 45 quelli richiesti da Cairo. Ma attenzione all'inserimento di possibili contropartite. Un nome? Lorenzo Colombo, ora al Monza, che tanto piace ai granata.