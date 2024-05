Cominciano i playoff scudetto! Oggi Bologna-Tortona, Milano ospita Trento

IL PROGRAMMA

Milano a caccia del tris tricolore dopo gli ultimi due successi di fila, Bologna vuole replicare l'impresa del 2021

© Ufficio Stampa La palla a due che apre questa sera i playoff scudetto di LBA Serie A è quella della serie più equilibrata del primo turno: Umana Reyer Venezia-UNAHOTELS Reggio Emilia, ovvero quarta contro quinta della regular season. Anche i precedenti stagionali, una vittoria a testa, fanno pensare che ci sarà da lottare fino a Gara 5.

"Nessuna partita è facile, soprattutto nei playoff - spiega Neven Spahija ai nostri microfoni. Reggio Emilia è una buona squadra, sono arrivati quinti, un buon risultato. Però noi come sempre dobbiamo andare avanti, vogliamo giocare il nostro basket, siamo preparati. Sarà difficile però io credo nella nostra squadra. Per vincere nei playoff serve avere un’ottima difesa, controllando i rimbalzi e con la giusta concentrazione".

Sempre questa sera, alle 20:45, terzo confronto di fila ai playoff tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Derthona Tortona. Entrambe le serie delle ultime due stagioni sono terminate 3 a 0 per le V Nere: "Saranno sicuramente dei playoff molto competitivi - ammette Alessandro Pajola a SportMediaset -, l'abbiamo visto durante l'arco di tutta la stagione. Ci aspetta una serie difficile, Tortona è una squadra costruita per rientrare nei primi quattro posti, non per l’ottavo. Stanno risalendo, nel girone di ritorno hanno fatto degli ottimi risultati soprattutto in casa. Sarà molto difficile ci aspetta una sfida molto complicata, adesso ci stiamo preparando nel migliore dei modi e siamo pronti per affrontarli".

Domani EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino apre il programma alle 18:00. L'Olimpia, che ha completato la regular season con sette vittorie di fila, difende il titolo conquistato negli ultimi due anni: "Stiamo bene, siamo in forma - dichiara Pippo Ricci ai nostri microfoni. Ci stiamo allenando tanto, vogliamo arrivare pronti. È l’appuntamento che aspettiamo da agosto quindi sicuramente adesso non abbiamo più scuse, arriveremo pronti e con la giusta carica, con la giusta fame, perché vogliamo arrivare in fondo".

Scivolata al terzo posto dopo un'intera stagione da capolista, la Germani Brescia attende la sorpresa del campionato, l'Estra Pistoia, che ha il talento per mettere in difficoltà chiunque: "Siamo pronti per affrontare i playoff con fiducia - spiega Nicola Akele ai nostri microfoni. Veniamo da una buona vittoria contro Brindisi e vogliamo trasferire questa fiducia domenica contro Pistoia. È una squadra che ha fatto un grandissimo campionato, che ha molta fiducia nei loro mezzi, che fa del gruppo la loro forza, con delle forti individualità. Dovremo sicuramente cercare di fermare le loro due punte di diamante, che sono Willis e Moore, e far sì che anche gli altri giocatori non entrino in partita".