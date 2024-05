Inter, tra martedì e mercoledì la firma dell'accordo tra Zhang e il fondo Pimco

INTER

Il Sole 24 Ore: "Finanziamento-ponte propedeutico all’ingresso di nuovi partner azionari"

© inter.it Martedì 14 o mercoledì 15 maggio, con qualche giorno di anticipo sulla scadenza di lunedì 20: per il Sole 24 Ore entro la metà della prossima settimana arriverà dunque "salvo imprevisti, la firma tra Steven Zhang e il gruppo finanziario californiano Pimco, accordo grazie al quale il presidente dell’Inter dovrà riuscire a rifinanziare i 380 milioni di euro (compresi gli interessi) da restituire al fondo di private equity americano Oaktree".

Secondo Carlo Festa "gli avvocati delle parti coinvolte, cioè Latham & Watkins per conto di Suning e Dla Piper per l’americana Pimco" sono al lavoro in queste ore per definire gli ultimi dettagli dell'accordo prima del momento delle firme. "Il prestito - si legge sempre su Il Sole 24 Ore - era stato contratto con Oaktree dalla famiglia Zhang tre anni fa, nel 2021, tramite la holding lussemburghese Grand Tower Sarl, in modo da avere le risorse necessarie alla gestione dell’Inter. L’impressione, tra gli addetti ai lavori, è che il nuovo prestito di Pimco sarà un finanziamento-ponte, propedeutico all’ingresso di nuovi partner azionari a monte della catena di controllo dell’Inter. Parallelamente, da tempo, circolano infatti indiscrezioni sull’interesse di investitori sauditi".