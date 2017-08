Brescia: Massimo Cellino è il nuovo proprietario

10 agosto 2017

Massimo Cellino è tornato nel calcio italiano. L'imprenditore sardo, ex proprietario del Cagliari e reduce dalla poco fortunata esperienza nel calcio inglesee con il Leeds, è ufficialmente il nuovo proprietario del Brescia . Rinaldo Sagramola sarà l'amministratore delegato. Per la panchina della "Leonessa" il nome principale è quello di Massimo Oddo , reduce dalla sfortunata annata in Serie A con il Pescara dopo la promozione dell'anno precedente.

La nuova base operativa del presidente biancazzurro sarà a Milano e l'ex Cagliari si è già messo in moto per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B. Il primo nodo da sciogliere a tal proposito è l'allenatore e il nome che Cellino vorrebbe portare è quello di Massimo Oddo. L'ex Pescara, che ha richiesto ampie garanzie tecniche, non è l'unico indiziato: ci sono Iachini e Diego Lopez. Roberto Boscaglia potrebbe dunque già lasciare la squadra nonostante il passaggio del turno in Coppa Italia.