Marcelo allontana la Juve: messaggio d'amore per il Real Madrid. Poi l'infortunio

23/10/2018

Partita a due facce per Marcelo: il terzino del Real Madrid ha segnato il gol vittoria contro il Viktoria Plzen ma è dovuto uscire - con il Real che aveva esaurito i cambi - dopo un bruttissimo intervento. Il brasiliano, in lacrime, è stato accompagnato fuori dal campo, pur sulle sue gambe. Il Clasico con il Barcellona (domenica ore 16) è a rischio.



IL MESSAGGIO AI TIFOSI

Alla Juventus piace Marcelo, non è una novità: già la scorsa estate se ne era parlato e negli ultimi giorni è riemerso l'interesse, magari con vista sulla finestra di mercato di gennaio. Il terzino brasiliano, però, ha voluto mandare un segnale chiaro al Real Madrid e ai suoi tifosi. Dopo aver segnato il momentaneo 2-0 al Viktoria Plzen con un morbido tocco sotto Marcelo si è rivolto ai tifosi sulle tribune del Bernabeu: mano sul petto a sfregare e indicare lo stemma del Real sulla sua camiseta blanca e un chiaro gesto, "io non vado via, resto qui", indicando con l'indice i tifosi, come a dedicare loro il gol.